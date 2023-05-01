Народный артист РФ Киркоров пообещал жениться на Анастасии Стоцкой в эфире шоу "Маска"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что до сих пор влюблён в певицу Анастасию Стоцкую и не против жениться на ней.

Такое заявление исполнитель сделал в эфире шоу "Маска". Киркоров на протяжении долгого времени считал, что в образе Скорпиона выступает именно Стоцкая, хотя многие члены жюри не соглашались с его мнением.

Однако певец настаивал на своём. Король эстрады несколько раз признавался Стоцкой в любви, а в финале программы сообщил, что она была для него "любовью нулевых лет".

"Рыжая бестия, в которую я был влюблён и сейчас влюблён", — поделился Киркоров.

Артист напомнил, что Стоцкая недавно ушла от бывшего мужа. Как пояснил певец, теперь они могут попробовать построить крепкие отношения.

Позже оказалось, что за образом Скорпиона скрывался исполнитель Сергей Лазарев. Киркоров похвалил артиста за умение пользоваться совершенно разными голосами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.