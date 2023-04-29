Молодая жена Петросяна высказалась о Киркорове: "Вы не понимаете, что это за человек"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова пристыдила тех, кто "гнобит" Филиппа Киркорова. Супруга Евгения Петросяна уверена, что масштаб личности короля российской эстрады оценят наши дети и внуки.

Брухунова назвала Киркорова выдающимся человеком.

"Вы не понимаете, что это за человек, его масштаб. Это выдающийся человек, поверьте. Наши с нами дети и внуки будут говорить о нём в превосходной степени", — выразила Татьяна своё мнение, сняв видео для социальных сетей.

Она отметила, что люди пока не в состоянии оценить масштаб личности артиста. Супруга юмориста пристыдила тех, кто позволяет себе нападки на звезду, не побывав ни на одном живом выступлении Киркорова.

"Такая мерзость во всём этом, такое убожество. Просто гадость", — сказала Брухунова.

Ранее жена Петросяна призвала молчать Аллу Пугачёву.

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Филипп Киркоров в программе "Центральное телевидение". НТВ, 04.03.2023