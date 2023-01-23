Татьяна Брухунова призвала молчать Пугачёву и других звёзд, сбежавших за границу из-за СВО

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала массовый отъезд представителей шоу-бизнеса за границу из-за СВО на Украине. По её словам, звёздам пожелавшим уехать из страны лучше молчать, чем показывать свой низкий уровень культуры.

Брухунова отметила, что не собирается последовать примеру некоторых знаменитостей и уезжать из России. Более того, супруга юмориста уверенна, что политическая ситуация только сплотит и сделает сильнее весь русский народ.

"Позиция простая: уехал — молчи! В противном случае бегун демонстрирует только свой низкий уровень культуры. Не более того. Русские — сильные! Я ни на минуту не сомневаюсь, что эта ситуация сделает нас ещё сильнее", — говорит Брухунова в Сети.

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