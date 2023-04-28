Адвокат блогера Елены Блиновской попросил суд заменить меру пресечения для знаменитости.
Адвокат Елены Блиновской попросил суд заменить домашний арест, который сегодня, 28 апреля, Пресненский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для блогера, на запрет на определённые действия. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.
Защитник это объясняет тем, что Блиновская не пыталась уклониться от суда, как ей это приписывают. Также адвокат отметил, что его подзащитная добросовестно отнеслась к суду и без сопротивления отдала правоохранителям свой загранпаспорт.
В ходе судебного заседания Елена Блиновская признала свою вину.
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