Адвокат Елены Блиновской попросил суд заменить ей домашний арест на запрет на определённые действия

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Адвокат блогера Елены Блиновской попросил суд заменить меру пресечения для знаменитости.

Адвокат Елены Блиновской попросил суд заменить домашний арест, который сегодня, 28 апреля, Пресненский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения для блогера, на запрет на определённые действия. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Storm.

Защитник это объясняет тем, что Блиновская не пыталась уклониться от суда, как ей это приписывают. Также адвокат отметил, что его подзащитная добросовестно отнеслась к суду и без сопротивления отдала правоохранителям свой загранпаспорт.

В ходе судебного заседания Елена Блиновская признала свою вину.

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