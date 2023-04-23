Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что готова стать бабушкой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о том, что готова стать бабушкой. Танцовщица отметила: её 17-летняя дочь Ариадна состоит в отношениях с молодым человеком, которого она одобряет.

Единственная наследница Волочковой живёт со своим отцом бизнесменом Игорем Вдовиным. Однако балерина принимает активное участие в воспитании дочери и поддерживает её.

Волочкова в программе PRO Новости на телеканале МУЗ ТВ сообщила, что полностью доверяет Ариадне и её выбору. Однако если дочь родить ей внуков, то она готова нанять профессиональных нянь, потому что из-за занятости не сможет много помогать самостоятельно.

"Замуж она пока не собирается, но у неё есть друг. Я её выбор одобряю и доверяю ей. Бабушкой-то готова стать, но, думаю, что будут нянечки у Ариши", — сказала балерина.

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Готова к внукам: Волочкова рассказала о жизни 17-летней дочери