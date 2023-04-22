Игорь Верник в третий раз женился: избранница моложе на 16 лет

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Известный актёр Игорь Верник в третий раз женился. Избранница на 16 лет моложе.

Ранее стало известно, что 59-летний Игорь Верник в третий раз женился. Его супругой стала кинопродюсер Наталья Шнейдерова, которая на 16 лет моложе артиста. Об этом известии на своей страничке в соцсети сообщил брат актёра Вадим Верник, опубликовав фото молодожёнов.

"Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!", — подписал снимок Вадим Верник.

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