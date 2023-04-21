Блогер Рустам Солнцев упрекнул супругу Валерия Леонтьева в алкоголизме

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев прокомментировал брак певца Валерия Леонтьева и Людмилы Исакович. Блогер славится своими едкими высказываниями в адрес представителей шоу-бизнеса.

Солнцев сообщил, что Исакович стала "прожжённой женщиной", а их брак с артистом является фиктивным. Экс-участник реалити шоу уверен, что у пары имеются проблемы с алкоголем.

Блогер отметил: их союз действителен только на бумаге, а супруга Леонтьева всего лишь его "собутыльница", с которой они спят в разных комнатах.

"Это такая прожжённая женщина. Конечно, она ему никакая не жена, а скорее, собутыльница… Но они как-то прижились, документы оформили и вроде как и сидят вместе", — высказался шоумен в Сети.

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Не жена, а собутыльница: Солнцев раскрыл правду о браке Леонтьева и Исакович