Жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева опровергла слухи о расставании с мужем

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе находятся под пристальным вниманием общественности. Артист попал в скандал во время выступления в Дубае, где поддержал Украину и произнёс нацистский лозунг.

На фоне массовой отмены концертов Меладзе в России и его политической позиции, пользователи Сети предположили, что брак знаменитостей трещит по швам.

Недавно Джанабаева отметила свой день рождения и опубликовала пост в Сети, где поблагодарила всех поклонников и близких людей за поздравления. Подписчики заметили, что певица прекрасно выглядит и носит обручальное кольцо, которое может говорить о том, что Меладзе и бывшая солистка "ВИА Гры" счастливы и не думают о разводе.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Супруга Меладзе ответила на слухи о их разводе