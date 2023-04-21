Актёр Сергей Селин объяснил гибель Дукалиса в пятом сезоне сериала "Улицы разбитых фонарей"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Сергей Селин объяснил гибель своего персонажа в конце пятого сезона сериала "Улицы разбитых фонарей".

В последнем эпизоде персонаж Селина Анатолий Дукалис погибает от взрыва гранаты. Примечательно, что гранату под ноги Дукалису бросает преступник, сыгранный Данилой Козловским, который тогда находился в начале своей актёрской карьеры.

Поклонники сериала были уверены, что полюбившегося героя убили из-за желания Селина покинуть проект, пишет издание "Экспресс газета".

Позже актёр подтвердил догадки зрителей. Сергей отметил, что сериал изжил себя, поэтому он предпочёл переключиться на более выгодные и интересные предложения.

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