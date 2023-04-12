В МХТ им. Чехова опровергли прекращение сотрудничества с актёром Данилой Козловским

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель МХТ им. Чехова Вадим Верник подтвердил, что театр планирует продолжить сотрудничество с актёром Данилой Козловским.

Руководитель медиацентра театра подчеркнул, что Козловского не снимали со спектакля "Поколение Маугли", который будет показан зрителям 16 апреля и 14 мая.

"Не понимаю, кто и зачем поднял эту волну. Повторяю, что в эти даты Козловский не должен был играть в постановке", — отметил Верник в беседе с изданием "Московский Комсомолец".

Он подчеркнул, что даты и актёрские составы распределяются заранее, чтобы артисты могли скорректировать свой график. Слух о том, что художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский принял решение убрать Козловского из спектакля, Верник назвал досужим вымыслом.

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