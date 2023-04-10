Минкульт РФ может отменить все весенние спектакли с актёром Данилой Козловским

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спектакли с актёром Данилой Козловским оказались под угрозой отмены.

После начала СВО на Украине Козловский написал в своих социальных сетях антивоенный пост и покинул Россию. Накануне в СМИ появилась информация, что актёр намерен приехать в РФ, чтобы отыграть спектакли в МХТ им. Чехова и МДТ.

По информации Telegram-канала "SHOT", депутаты Госдумы обратились в Минкульт РФ с просьбой отстранить Козловского от участия в постановках.

"Скоро в России появятся фильмы об СВО. Козловский будет играть там главные роли, а потом улетит в США и продолжит критиковать героев, которых сыграл?" — отметил депутат Дмитрий Гусев в беседе с авторами канала.

Данила Козловский является одним из самых высокооплачиваемых российских актёров. Широкую известность артист приобрёл после выхода в 2012 году фильма "Духless".

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