Бузова отреагировала на слухи о ребёнке от Галустяна: "Даже не знаю, как это комментировать"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась по поводу слухов о своей беременности от своего напарника по шоу "Звёзды в Африке" комика Михаила Галустяна.

Ранее пользователям, увидевшим совместное фото Бузовой с Галустяном, сделанное на съёмках африканского телешоу, показалось, что у знаменитости появился небольшой животик. После этого они сделали быстрые выводы и поинтересовались, не беременна ли звезда от Галустяна.

Такой вопрос привёл исполнительницу хита "Мало половин" в замешательство.

"По моему, сегодня не первое апреля. Я даже не знаю, как это комментировать. Не хочу комментировать чушь и неправду", — сказала Бузова, слова которой приводит издание Super.

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