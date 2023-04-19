Российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась по поводу слухов о своей беременности от своего напарника по шоу "Звёзды в Африке" комика Михаила Галустяна.
Ранее пользователям, увидевшим совместное фото Бузовой с Галустяном, сделанное на съёмках африканского телешоу, показалось, что у знаменитости появился небольшой животик. После этого они сделали быстрые выводы и поинтересовались, не беременна ли звезда от Галустяна.
Такой вопрос привёл исполнительницу хита "Мало половин" в замешательство.
"По моему, сегодня не первое апреля. Я даже не знаю, как это комментировать. Не хочу комментировать чушь и неправду", — сказала Бузова, слова которой приводит издание Super.
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