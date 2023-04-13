Поклонники Ольги Бузовой переживают из-за резкой потери веса знаменитости: опасаются анорексии

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники известной ведущей, блогера и певицы Ольги Бузовой переживают за здоровье знаменитости.

В последнее время поклонники Ольги Бузовой стали отмечать, что она резко начала худеть. В этой связи подписчики на странице знаменитости в соцсетях начали задавать ей вопросы.

Бузова подтвердила, что она действительно довольно резко сбросила вес за последнее время. По словам артистки, она похудела уже на несколько килограммов, однако, с чем это связано, она не знает. Бузова заявила, что не придерживается строгих диет, а также не перегружает себя спортивными тренировками.

"Я вчера обалдела, когда влезла в 34-й размер одежды. Вообще-то, у меня 38-й", — поделилась артистка в своём личном блоге.

Подписчики стали переживать не на шутку. Некоторые из них опасаются, что это может привести к анорексии. В этой связи фанаты посоветовали Бузовой как можно скорее взять перерыв в работе и отправиться в отпуск.

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Ольга Бузова - о бывших парнях, буллинге, деньгах и новых проектах