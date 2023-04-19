Концерты Реввы отменяют по всей России

Шоумен Александр Ревва после начала СВО на Украине раскритиковал действия властей страны и прекратил свою концертную деятельность. Позже артист столкнулся с критикой в Сети и чередой отмен своих выступлений.
Организаторы площадок переносили концерты звёзды по тем или иным причинам, а запланированные выступления в апреле в Москве и Санкт-Петербурге вовсе официально отменили.
Сообщается, что Ревва всё-таки спел на препати XII Русской Музыкальной премии телеканала RU TV и исполнил самые известные хиты в образе Артура Пирожкова. Шоумен развлекал зрителей и, казалось, позабыл о своих принципах. Об этом сообщает Woman.ru.
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