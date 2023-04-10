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"Царьград": осудивший СВО гражданин Украины Ревва продолжает зарабатывать в России

1:11
Шоу-бизнес

Артист Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, является гражданином Украины. При этом он не закрыл своё ИП в России, его фирмы продолжают действовать. Об этом стало известно телеканалу "Царьград".

"Царьград": осудивший СВО гражданин Украины Ревва продолжает зарабатывать в России

Агентство отмечает, что Ревва отменил запланированные весенние концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Он хранит молчание с 2022 года, несмотря на многократные попытки прессы и родных достучаться до юмориста. Александр предпочитает с 2014 года не вспоминать Донецк, где родился и жил, кроме того, он осудил специальную военную операцию.

Выступив против СВО, Ревва летом прошлого года зарегистрировал заново ИП. Он является учредителем ООО "ВОЙС МЕДИА". Налоги компания платит по упрощённой схеме.

"Корпоративы, бизнес, упрощённая система налогообложения многое объясняют. Поэтому, видимо, купить элитную недвижимость в ОАЭ Александру не составило огромного труда. Правда, никто другого и не ожидал", — заключает издание.

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Вслед за Ургантом и Нагиевым, Александр Ревва лишился карьеры! Кремль запрещает Артура Пирожкова!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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