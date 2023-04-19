Данила Козловский подал в суд на Бородина по делу о защите чести и достоинства

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский актёр Данила Козловский в суд на представителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Владимира Бородина.

Ранее стало известно, что Владимир Бородин, его компания и одно из информагентств выступит в роли ответчика в суде. В частности, Данила Козловский подал на активиста иск о защите чести и достоинства, сообщает «МК».

Отмечается, что такое решение связано с тем, что ранее Бородин призывал проверить Козловского на экстремизм и предмет поддержки ВСУ из-за его антивоенной позиции.

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