Поклонники заподозрили, что российская актриса Оксана Акиньшина улетела в США вместе с Данилой Козловским.
Недавно актриса опубликовала фото в своей соцсети, на котором позирует на фоне небоскрёбов в Нью-Йорке. Судя по пейзажу, снимок сделан в известном Центральном парке.
После этого поста поклонники начали предполагать, что Акиньшина улетела в Штаты вместе с актёром Данилой Козловским. Кто-то из подписчиков и вовсе посчитал, что актриса провела в Нью-Йорке свой идеальный День святого Валентина. Сама Оксана Акиньшина никак не отреагировала на комментарии.
Стоит отметить, что Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заподозрили в романе ещё в 2020 году. Актёры официально не заявляли об отношениях, однако их часто видели вместе на светских мероприятиях и в неформальной обстановке.
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