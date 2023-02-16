Поклонники заподозрили, что Оксана Акиньшина улетела в США вместе с Данилой Козловским

1:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили, что российская актриса Оксана Акиньшина улетела в США вместе с Данилой Козловским.

Недавно актриса опубликовала фото в своей соцсети, на котором позирует на фоне небоскрёбов в Нью-Йорке. Судя по пейзажу, снимок сделан в известном Центральном парке.

После этого поста поклонники начали предполагать, что Акиньшина улетела в Штаты вместе с актёром Данилой Козловским. Кто-то из подписчиков и вовсе посчитал, что актриса провела в Нью-Йорке свой идеальный День святого Валентина. Сама Оксана Акиньшина никак не отреагировала на комментарии.

Стоит отметить, что Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заподозрили в романе ещё в 2020 году. Актёры официально не заявляли об отношениях, однако их часто видели вместе на светских мероприятиях и в неформальной обстановке.

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