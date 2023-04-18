Концерт Jah Khalib, запланированный на 25 апреля в Санкт-Петербурге, был отменён

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выступление казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияра Мамедова), которое должно было состояться 25 апреля в Санкт-Петербурге, отменили.

Ранее стало известно об отмени выступления Jah Khalib в Санкт-Петербурге в КСК "М-1 Арена" 25 апреля. Об этом сообщает ИА REGNUM.

"Концерт отменён. Только что пришло распоряжение от руководства площадки", — заявили в концертно-спортивном комплексе.

Сообщается, что такое решение может быть связано в связи с антивоенной позицией рэпера, а также поддержкой Украины после начала СВО.

На 23 апреля в России у артиста запланирован ещё один концерт — на сцене Crocus City Hall в Москве. Данное мероприятие не отменено, а билеты продолжают оставаться в доступе к покупке.

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Jah Khalib - Лейла