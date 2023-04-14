Михаил Пореченков заявил о готовности отправиться на СВО

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Михаил Пореченков заявил, что готов пополнить ряды армии РФ на СВО и объяснил, почему не идёт добровольцем на фронт.

Корреспондент радио "Комсомольская правда" напомнила народному артисту России о том, что в заголовках СМИ появлялась информация о том, что Пореченков изъявил желание поехать на СВО.

Звезда фильма "Агент национальной безопасности" не отрицает, что хочет воевать в рядах российской армии.

"Я бы отправился", — объяснил Пореченков.

Ведущая отметила, что это бы сильно подняло боевой дух российских военнослужащих.

"Я снят с воинского учёта по возрасту. Каждый на своём месте пускай делает своё дело честно", — сказал 54-летний артист.

Ранее актёр Иван Охлобыстин высказался о мобилизации артистов и заявил, что Пореченков пойдёт первым.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Михаил Пореченков про Путина