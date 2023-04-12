Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что её финансовое положение "не пошатнулось" после закрытия "Давай поженимся!"

Телеведущая Роза Сябитова рассказала о своей жизни после закрытия шоу на Первом канале. Она отметила: не смотря на то, что съёмки передачи приостановились на неопределённое время у неё не возникало финансовых проблем.

Более того, ведущая "Давай поженимся!" сообщила, что ей поступает огромное количество приглашений на другие телеканалы. Сябитова сообщила, что раньше она отказывалась от подобных предложений из-за строгих обязательств перед Первым каналом.

"Когда я была лицом Первого канала, я была ограничена в посещениях других каналов, а теперь запретов нет", — рассказала Сябитова в беседе с lady.mail.ru.

Телесваха подчеркнула: она много времени проводит с внучкой и занимается развитием собственных проектов.

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