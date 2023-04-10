Телесваха Роза Сябитова заявила, что брак по расчёту всегда был нормой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главная телесваха страны Роза Сябитова прокомментировала желание современной молодёжи жениться только по любви.

В своём Telegram-канале Роза Сябитова подняла вопрос брака по расчёту. Она отметила, что для современных молодых людей такие отношения кажутся аморальными, меркантильными и бесчувственными, если нет любви. Однако Сябитова считает такой тип брака нормой. Более того, брак по расчёту "всегда был естественным явлением", отметила знаменитость.

"Но, судя по тому, что в старину редко разводились, а сейчас количество разводов неуклонно растёт, то возникает мысль: "Может, стоит присмотреться к опыту и традициям наших предков?" — заключила Сябитова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Роза Сябитова в шоу "Давай поженимся!"