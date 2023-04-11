Дмитрий Нагиев ответил на шутку Насти Ивлеевой о его пластических операциях: "Ты дура, что ли?!"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер и ведущая Настя Ивлеева неуместно пошутила над актёром Дмитрием Нагиевым.

В настоящее время Настя Ивлеева активно развивает свой YouTube-канал, для которого снимает влоги. В этом из последних роликов появился Дмитрий Нагиев. Блогер рассказала, что её мама является настоящей поклонницей артиста.

"Мама тебя любит, все матери любят, вот", — обратилась к актёру Ивлеева.

В ответ Дмитрий Нагиев передал привет маме Насти Наталье Никитиной, а также её подругам. Однако через мгновение разговор между знаменитостями перешёл в другое русло. В частности, Нагиев попросил Настю не снимать его снизу.

Звезда соцсетей не упустила момент и решила пошутить над этим, поинтересовавшись, есть ли на подбородке артиста следы от пластических операций.

"Там подтяжки, пластические операции?" — парировала блогер.

В ответ Дмитрий Нагиев недовольно ответил собеседнице:

"Ты дура, что ли?! Какие там пластические операции?!"

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