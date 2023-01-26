Блогер и телеведущая Настя Ивлеева прокомментировала слухи о её работе в эскорте.
После новогодних праздников Настя Ивлеева уехала в ОАЭ. Некоторые пользователи сети предположили, что блогер отправилась в Дубай, чтобы заниматься эскортом.
По словам Ивлеевой, такого рода слухи, распространяющиеся в социальных сетях, она не воспринимает всерьёз. И в этот раз блогер не стала переживать. Более того, к таким предположениям знаменитость отнеслась с юмором, пошутив, что её "вывели на чистую воду".
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