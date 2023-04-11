Рок-певица Мара постоянно посещает зону спецоперации и даёт там концерты, выступает в приграничных городах, на полигонах, в госпиталях. О том, каково петь перед ранеными, она рассказала в интервью РИА Новости.
Мара призналась, что ещё в 2014 году произошли глобальные изменения в её мировоззрении после самых первых поездок в Донбасс, Донецк, Крым, Севастополь. С тех пор она выпустила два альбома: "Война и мир" и "Русская звезда". Все композиции связаны с произошедшими тогда событиями.
"Самая новая песня, которая выйдет в ближайшее время, — это "Русские люди". Она про то, что происходит на протяжении девяти лет", — призналась она.
У некоторых песен есть история, связанная с конкретными бойцами. Например, "Он". На концерт Мары пришёл доброволец из военного клинического госпиталя и попросил певицу обновить на его жилете автограф, который она оставила раньше. Боец признался, что был в очень тяжёлой ситуации и выжил благодаря данному жилету.
Мара отмечает, что её композиции заряжают и мотивируют бойцов. Солдаты подсознательно находят ответы на внутренние вопросы.
"Рок-музыкант — это всегда драйв, мощь. Для мужиков это особое состояние: можно свистеть, топать. У нас был концерт в огромной столовой палаточного лагеря в Ростовской области. Сначала они просто сидели за столами, а к концу начали вставать, махать стульями", — рассказала Мара.
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