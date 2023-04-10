МК: опубликованы фотографии, показывающие, как менялась супермодель Ирина Шейк

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская супермодель Ирина Шейк (Ирина Шайхлисламова) — одна из самых востребованных персон в мировой индустрии моды. Миллионы фанатов наблюдают за её жизнью. 37-летнюю Шейк считают своей музой Донателла Версаче и Рикардо Тиши.

Шайхлисламова родилась в Челябинской области. Окончила экономический колледж. В это время местный представитель модельного агентства обратил на неё внимание. Шайхлисламова легко победила в челябинском конкурсе красоты.

В 2007 году её карьера пошла вверх. Возросла популярность девушки. Тогда она начала встречаться с Криштиану Роналду. Их отношения продлились пять лет.

После этого Шейк закрутила роман с голливудским актёром Бредли Купером, от которого родила дочь Лею. Отношениям закончились в 2019 году, но звёзды продолжают тесно общаться.

"МК" опубликовал фотографии Шейк.

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Как живёт Ирина Шейк