Фигурист Роман Костомаров пробудет в реанимации Коммунарки ещё два-три месяца

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигуриста Романа Костомарова не переведут из реанимационного отделения ещё несколько месяцев.

Состояние Костомарова постепенно улучшается. Спортсмена готовят к операции по протезированию.

"В реанимации он будет ещё месяца два-три. Это не имеет отношение к критической ситуации, он в полном сознании, с каждым днём ему становится лучше. Просто идёт плановая подготовка к протезированию, это сложная история", — заявил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

Олимпийский чемпион в танцах на льду находится в больнице с 10 января. Роман перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас спортсмен может самостоятельно дышать и есть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Уколы молодости" и рак - горькая правда от генетика