Фигуриста Романа Костомарова не переведут из реанимационного отделения ещё несколько месяцев.
Состояние Костомарова постепенно улучшается. Спортсмена готовят к операции по протезированию.
"В реанимации он будет ещё месяца два-три. Это не имеет отношение к критической ситуации, он в полном сознании, с каждым днём ему становится лучше. Просто идёт плановая подготовка к протезированию, это сложная история", — заявил ТАСС знакомый с ситуацией источник.
Олимпийский чемпион в танцах на льду находится в больнице с 10 января. Роман перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации конечностей. Сейчас спортсмен может самостоятельно дышать и есть.
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