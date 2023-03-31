Фигуристка Оксана Домнина не подтвердила слухи об отправке Романа Костомарова на лечение в Германию

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.

По словам Оксаны Домниной, в семье не обсуждался вопрос об отправке Романа на лечение за границу.

"Никаких переездов в Германию или другую клинику не планируется. Лечение проводится по плану", — заявила Домнина в беседе с ТАСС.

Жена фигуриста добавила, что к лечению Костомарова привлекаются внештатные специалисты.

Олимпийский чемпион в танцах на льду уже третий месяц находится в реанимации больницы в Коммунарке. Костомаров перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации. Несколько недель назад фигуриста отключили от аппарата ИВЛ. Состояние Романа постепенно улучшается, с ним активно работает психолог.

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