Супруга фигуриста Романа Костомарова опровергла информацию о его переводе в немецкую клинику.
По словам Оксаны Домниной, в семье не обсуждался вопрос об отправке Романа на лечение за границу.
"Никаких переездов в Германию или другую клинику не планируется. Лечение проводится по плану", — заявила Домнина в беседе с ТАСС.
Жена фигуриста добавила, что к лечению Костомарова привлекаются внештатные специалисты.
Олимпийский чемпион в танцах на льду уже третий месяц находится в реанимации больницы в Коммунарке. Костомаров перенёс два инсульта и несколько операций по ампутации. Несколько недель назад фигуриста отключили от аппарата ИВЛ. Состояние Романа постепенно улучшается, с ним активно работает психолог.
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