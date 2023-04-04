Андрей Макаревич* исполнил на концерте в Латвии "песню мобилизованного".
Артист спел в Даугавпилс композицию, пропитанную сочувствием к судьбе российского мобилизованного. Видео с выступления быстро разошлось по Сети.
"Кто сумел отбиться, кто смотался быстро,
А меня поймали — и в военкомат", — гласит текст песни солиста группы "Машина времени".
Участь военнослужащего складывается, согласно сюжету песни Макаревича, печально. Он погибает в чистом поле, не понимая, "где враги, а где наши".
Ранее Андрей Макаревич* объяснил, что не считает себя виноватым.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
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