Макаревич* спел песню на злобу дня: Кто сумел отбиться, кто смотался быстро

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* исполнил на концерте в Латвии "песню мобилизованного".

Артист спел в Даугавпилс композицию, пропитанную сочувствием к судьбе российского мобилизованного. Видео с выступления быстро разошлось по Сети.

"Кто сумел отбиться, кто смотался быстро,

А меня поймали — и в военкомат", — гласит текст песни солиста группы "Машина времени".

Участь военнослужащего складывается, согласно сюжету песни Макаревича, печально. Он погибает в чистом поле, не понимая, "где враги, а где наши".

Ранее Андрей Макаревич* объяснил, что не считает себя виноватым.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

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