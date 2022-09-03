Андрей Макаревич* о своём статусе иноагента: "Не считаю себя виноватым"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* высказался о внесении себя в статус иноагента.

Переехавший в Израиль музыкант протестует против решения Минюста РФ, включившего его имя в список физических лиц, выполняющих функции иноагентов.

Данное решение Макаревич считает несправедливым.

"Виноватым себя не считаю, не считаю себя не "ино" и не агентом. Буду ли я оспаривать? Не знаю. Мне официально никто не сообщил, я вот от вас узнаю такие вещи. Наверное, надо посоветоваться с юристами или наплевать и забыть", — сказал Макаревич в беседе с NEWS.ru.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон**, имя которого внесли в один перечень с музыкантом, заявил, что попал в хорошую компанию.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.