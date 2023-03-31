Бывший муж Полины Гагариной признался в тайной любви к актрисе Юлии Пересильд

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о работе с актрисой Юлией Пересильд.

По словам бывшего мужа Полины Гагариной, актриса занимает особое место в его сердце.

"Я люблю работать с Пересильд. Думаю, я тайно в неё влюблён", — заявил он в разговоре с журналистами "Мосленты".

Исхаков признался, что влюбляется в каждую свою модель, так как это чувство помогает ему отразить в кадре лучшие черты человека.

Дмитрий является востребованным звёздным фотографом. Он устраивал фотосессии для Веры Брежневой, Ренаты Литвиновой, Дмитрия Нагиева и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Однако широкую популярность Исхаков обрёл после скандального развода с Полиной Гагариной. Несмотря былые разногласия и взаимные упрёки, Дмитрий продолжает общаться с экс-супругой ради воспитания общей дочери.

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