Фотограф Дмитрий Исхаков рассказал о работе с актрисой Юлией Пересильд.
По словам бывшего мужа Полины Гагариной, актриса занимает особое место в его сердце.
"Я люблю работать с Пересильд. Думаю, я тайно в неё влюблён", — заявил он в разговоре с журналистами "Мосленты".
Исхаков признался, что влюбляется в каждую свою модель, так как это чувство помогает ему отразить в кадре лучшие черты человека.
Дмитрий является востребованным звёздным фотографом. Он устраивал фотосессии для Веры Брежневой, Ренаты Литвиновой, Дмитрия Нагиева и других представителей отечественного шоу-бизнеса.
Однако широкую популярность Исхаков обрёл после скандального развода с Полиной Гагариной. Несмотря былые разногласия и взаимные упрёки, Дмитрий продолжает общаться с экс-супругой ради воспитания общей дочери.
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