Актёр Адам Сэндлер рассказал, что Дженнифер Энистон всегда целуется с широко раскрытым ртом

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Адам Сэндлер признался, что ему не нравится целоваться в кадре с Дженнифер Энистон.

Энистон и Сэндлер дружат много лет. Они вместе снимались в трёх картинах. И каждый раз их героев связывали романтические отношения. Но, по словам Адама, целоваться с Дженнифер ему было крайне неловко.

"Она так раскрывала рот на съёмках "Убийство в Париже", что мне пришлось её одёрнуть. Каждый раз, когда мы заканчивали целоваться, её рот был широко раскрыт", — цитирует актёра Daily Mail.

Сэндлер добавил, что получил серьёзную травму на съёмочной площадке, когда Энистон, не рассчитав силу, ударила его ногой по рёбрам. Правда, зла на подругу актёр не держит, ведь инцидент был обычным несчастным случаем, которые часто происходят во время съёмочного процесса.

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