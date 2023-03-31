Певица Катя IOWA заявила, что впервые стала матерью: "Это случилось"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

35-летняя певица Катя IOWА родила первенца.

Солистка популярной группы IOWA Катя Иванчикова поделилась со своими подписчиками в Instagram* радостной новостью. Сегодня утром певица впервые стала мамой.

"Это случилось. 8:19", — написала в сторис Катя, добавив смайлик в виде сердца и вылупившегося цыплёнка.

Пол малыша артистка пока что не раскрыла, однако она озвучила имена, которые придумала. Для девочки — Ульяна, а для мальчика — Лев.

*Instagram признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации.

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IOWA - Улыбайся