Экс-приму Большого театра Анастасию Волочкову подозревают во второй беременности

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерину Анастасию Волочкову заподозрили в беременности. В Сети появилось фото с репетиции бывшей примы Большого театра, где виден округлившийся живот.

в Telegram-канале "НеМалахов СЛИВки" опубликовали фотографию, где балерина готовится к выступлению. Внимательные подписчики сразу обратили внимание на выпирающий из пачки живот. Некоторые заподозрили 47-летнюю танцовщицу в беременности.

Однако большинство комментаторов заявили, что дело скорее всего в банальном переедании и отёках. Также поклонники отметили, что лишний вес мог появится из-за чрезмерного употребления алкоголя и неправильного питания.

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