Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свои квартиры в Астрахани

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова последнее время находится под пристальным вниманием общественности. Пользователи Сети бурно обсуждают посиделки танцовщицы и шоумена Никиты Джигурды в одних полотенцах. А также интервью с журналисткой Алёной Жигаловой, где Волочкова переборщила с алкогольными напитками.

Недавно балерина заявила подписчикам о том, что продаёт всю недвижимость в Астрахани, которая досталась ей после развода с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара расставалась со скандалами и судебными разбирательствами. Волочкова неоднократно обвиняла бывшего мужа в том, что он отказывается платить свои долги.

"Если захотите приобрести оставшиеся несколько квартир в элитном доме на берегу Волги, щедро делюсь контактом риелтора Светланы", — сообщила Волочкова.

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