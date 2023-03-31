Пластический хирург Иван Володченков перечислил пластические операции 69-летней Елены Степаненко

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Пластический хирург Иван Володченков перечислил пластические операции, к которым прибегла Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном.

По мнению врача, помимо похудения 69-летняя юмористка неоднократно обращалась к косметологам и пластическим хирургам, чтобы омолодить свой внешний вид.

Володченков уверен, что Степаненко делала блефаропластику, подтяжку верхней, средней, нижней трети лица и шеи.

"Косметологи же заполнили зоны, где был утрачен объем мягких тканей, филлерами. Виден переизбыток ботокса. Его выдают косые морщинки в области носа и нависание кожи в уголках глаз. В височной зоне нет морщин. Это говорит о недавнем височном лифтинге", — заявил врач в беседе с изданием "Комсомольская правда".

Специалист добавил, что моложавости образу юмористки добавляет качественно выполненная установка виниров.

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