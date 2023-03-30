Актриса Анджелина Джоли хочет запустить собственный бренд одежды и ювелирных украшений Atelier Jolie

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анджелина Джоли намерена запустить собственный бренд одежды и ювелирных украшений.

Голливудская звезда уже подала заявку на регистрацию торговой марки Atelier Jolie.

Как сообщает источник издания The Sun, актриса работает над созданием бренда около года. По информации инсайдера, Джоли намерена заниматься продажей одежды, ювелирных украшений и постельного белья. Помимо этого, звезда планирует предлагать услуги по пошиву одежды.

Источник добавил, что бренд Анджелины будет уделять особое внимание устойчивой моде. Главной целью устойчивой моды является снижение негативного воздействия на природу при изготовлении одежды.

Правда, у Джоли могут возникнуть некоторые проблемы при регистрации торговой марки, так как одна художница из Нью-Йорка уже использует наименование Atelier Jolie для своих работ.

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