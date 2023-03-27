Принц Гарри приехал в Великобританию, чтобы принять участие в судебном заседании против Associated Newspapers.
Герцог Сассекский наряду с семью другими знаменитостями подал иск на медиаконгломерат, обвинив журналистов Associated Newspapers в незаконном сборе информации и вмешательстве в частную жизнь, пишет The Guardian.
Первое заседание по делу состоится в конце марта. Адвокаты истцов настаивают, что владельцы изданий Mail, Mail on Sunday и MailOnline нанимали частных детективов с целью установки прослушивающих устройств в дома и автомобили звёзд, а также подкупали информаторов.
Журналисты, работающие в медиаконгломерате, обвиняются пострадавшими в краже информации из банков и частных клиник под видом третьих лиц.
Ответчик опроверг все обвинения, назвав их клеветой и срежессированной попыткой выставить упомянутые выше издания в худшем свете.
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