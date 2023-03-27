Принц Гарри приехал в Великобританию для участия в слушаниях против Associated Newspapers

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Принц Гарри приехал в Великобританию, чтобы принять участие в судебном заседании против Associated Newspapers.

Герцог Сассекский наряду с семью другими знаменитостями подал иск на медиаконгломерат, обвинив журналистов Associated Newspapers в незаконном сборе информации и вмешательстве в частную жизнь, пишет The Guardian.

Первое заседание по делу состоится в конце марта. Адвокаты истцов настаивают, что владельцы изданий Mail, Mail on Sunday и MailOnline нанимали частных детективов с целью установки прослушивающих устройств в дома и автомобили звёзд, а также подкупали информаторов.

Журналисты, работающие в медиаконгломерате, обвиняются пострадавшими в краже информации из банков и частных клиник под видом третьих лиц.

Ответчик опроверг все обвинения, назвав их клеветой и срежессированной попыткой выставить упомянутые выше издания в худшем свете.

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