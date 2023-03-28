Стало известно об улучшении самочувствия Романа Костомарова: пробует садиться в постели

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Стало известно об улучшении самочувствия олимпийского чемпиона по танцам на льду в паре Романа Костомарова.

Как рассказал источник "Пятому каналу", Роман Костомаров постепенно учится самостоятельно пережёвывать пищу и глотать её, а также пытается при поддержке окружающих садиться в постели.

Ранее сообщалось, что некроз, который развился у спортсмена на фоне тяжёлой формы пневмонии, остановился. Также в СМИ писали, что фигуриста теперь можно готовить к протезированию.

Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в больницу Коммунарки с пневмонией. Долгое время фигурист находился под ИВЛ, после чего у него развился некроз.

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