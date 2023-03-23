Садальский показал снимок в обнимку со школьником Галкиным*: Прыщавый юноша

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский показал снимок в обнимку с юным Максимом Галкиным* и рассказал о случайной встрече с будущим шоуменом.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём микроблоге фотографию школьника Галкина*. Снимок, по словам артиста, был сделан в музее Пушкина.

Ранее супруг Аллы Пугачёвой опубликовал видео, где он в восьмом классе отвечает на уроке литературы, рассуждая о творчестве Андрея Платонова.

"Однажды, когда я уже стал сниматься в большом кино, в музее подошел прыщавый юноша и спросил:

— Мы с классом на экскурсии. Вы не подскажите, где девочка на шаре?

— Наверно там где и всегда, в зале импрессионистов", — передал диалог с Галкиным Садальский в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР разрешил школьнику сделать с ним совместный снимок.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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