В Сети появились кадры с Максимом Галкиным* в его школьные годы: "Милый ботаник"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный ведущий и юморист Максим Галкин* решил вспомнить своего школьного преподавателя по случаю начала Года педагога и наставника в России.

Ведущий поделился в своей соцсети архивными кадрами, на которых он запечатлён ещё восьмиклассником. На видео юный артист отвечает на уроке литературы о творческой задаче русского писателя Андрея Платонова.

В комментариях под видео подписчики оставили восхищённые отзывы. Они отметили, что голос у комика практически не изменился с тех пор, а также в шутку назвали его "милым ботаником". Кроме этого, пользователи Сети подчеркнули, что у Максима Галкина* была очень добрая и внимательная к своим ученикам учительница.

Сам Максим Галкин согласился с высказываниями под постом, отметив, что во многом обязан своему педагогу.

"Своим владением языком я во многом обязан Галине Петровне. Она же делала с нами театральные постановки на школьной сцене", — поделился артист.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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