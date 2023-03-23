Минюст признал блогера Илью Варламова* иностранным агентом

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный в России блогер и журналист Илья Варламов* сегодня был включён в реестр иностранных агентов.

Ранее Минюст опубликовал на официальном сайте ведомства новый список лиц, которые были признаны иноагентами на территории РФ. В их число вошёл известный блогер Илья Варламов*. Власти сочли, что он получал деньги из иностранных источников.

Напомним, блогер получил широкую известность в стране благодаря своим фильмам на YouTube-канале, в которых освещал градостроительные проблемы в России.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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