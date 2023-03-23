Популярный в России блогер и журналист Илья Варламов* сегодня был включён в реестр иностранных агентов.
Ранее Минюст опубликовал на официальном сайте ведомства новый список лиц, которые были признаны иноагентами на территории РФ. В их число вошёл известный блогер Илья Варламов*. Власти сочли, что он получал деньги из иностранных источников.
Напомним, блогер получил широкую известность в стране благодаря своим фильмам на YouTube-канале, в которых освещал градостроительные проблемы в России.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
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