МК: актриса Тамара Сёмина пожаловалась на свою пенсию в России

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Тамара Сёмина пожаловалась на маленькую пенсию, которую получают киноактёры. Она отметила, что несмотря на то, что она является звёздой советского и российского кино, вынуждена "жать копеечку".

"Киноартисты — самые нищие в нашей богатейшей стране. Сейчас я должна ждать копеечку. Я даже не хочу озвучивать сумму, которая мне приходит. Это оскорбление! Из серии: "Помогите нам жить, а не учите уму-разуму"", — сказала Сёмина.

65-летняя артистка заявила, что совершенно недовольна выплатами от государства и даже не стала называть сумму. Однако в беседе с "МК" призналась, что пенсия в размере 100 тысяч рублей её бы более менее устроила.

Также Сёмина получает надбавку за звание "Народной артистки РСФСР", которая составляет 30 тысяч рублей.

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