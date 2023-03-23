МК: продюсер Сергей Лавров заявил, что провал концертного тура Таисии Повалий связан с СВО на Украине

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Лавров прокомментировал нелояльное отношение россиян к певице Таисии Повалий. Он отметил, что в связи с политической ситуацией граждане России настроены очень патриотично, а артистка является гражданкой Украины.

Повалий после начала СВО на Украине переехала в Москву. Она поддержала власти страны и действия ВС РФ. Позже певица с трудом перевезла в столицу свою престарелую маму, которая до последнего отказывалась уезжать с родины.

Известный промоутер заявил, что прошедший гастрольный тур Повалий по Сибири оказался провальным. Лавров отметил, что ни в одном из городов артистка не собирала полные залы.

Продюсер подчеркнул, что россияне заведомо отказываются идти на выступления к украинским артистам из-за высокого чувства патриотизма.

"Все прекрасно понимают, что она с Украины. А сейчас наши граждане и не разбираются: на чьей стороне Повалий или Ани Лорак. Понимают: Украина и всё - не хотят идти на концерт", — сказала Лавров в беседе с "МК".

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