Певица Вика Цыганова заявила, что сбежавшие из России знаменитости имели русофобские качества

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова высказалась в адрес сбежавших из России представителей шоу-бизнеса. Артистка заявила, что не переживает из-за массового отъезда звёзд, а видит в этом ритуал очищения страны от предателей, которые никогда не любили родину.

Цыганова уже на протяжении девяти лет поддерживает жителей ДНР И ЛНР, приезжает в местные госпитали к бойцам и выступает для ВС РФ. Она подчеркнула, что является истинной патриоткой своей страны и всегда готова помочь в тяжёлый период.

Певица отметила, что у всех, кто уехал из России после начала СВО на Украине, имелись скрытые русофобские качества.

"Наверное, некоторые артисты открыто не поддерживают свою страну, потому что боятся. Те, которые высказываются против спецоперации, по всей вероятности, никогда не любили ничего русского", — заявила Цыганова в беседе с "360".

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