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Жена Дмитрия Назарова Васильева заявила, что им безразлично на возбуждение дела о дискредитации ВС РФ

0:59
Шоу-бизнес

Супруга актёра Дмитрия Назарова Ольга Васильева прокомментировала возбуждение административного дела в отношении её мужа по делу о дискредитации ВС РФ. Актриса заявила, что им безразлично на происходящее, потому что они заняты работой.

Жена Дмитрия Назарова Васильева заявила, что им безразлично на возбуждение дела о дискредитации ВС РФ

После начала СВО на Украине Назаров и Васильева выступили с резкой критикой в адрес властей России. Позже знаменитости были уволены из МХТ им. Чехова и уехали из страны.

Актёры за границей продолжают высказывать антироссийскую позицию различным журналистам. Более того, Назаров публикует в своих социальных сетях стихотворения собственного сочинения, где негативно характеризует жизнь россиян, которые поддержали свою страну.

Васильева резко ответила представителям СМИ по поводу возбуждённого административного дела.

"У нас гастроли. Не до этого!" — сказала она "Абзацу".

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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