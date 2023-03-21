Блогер Анатолий Шарий раскрыл местонахождение сына и внука Софии Ротару

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, где сейчас находятся сын и внук не поддержавшей СВО народной артистки СССР Софии Ротару.

Шарий напомнил своим подписчикам, что в марте прошлого года СМИ сообщали о задержании сына и внука Ротару при попытке пересечь украинскую границу. Руслан и Анатолий Евдокименко хотели покинуть Украину, чтобы избежать мобилизации.

"Сын Ротару сейчас ведёт жизнь светского льва в Нью-Йорке, внук Анатолий наслаждается тусовками в Париже", — написал Шарий в своём Telegram-канале.

Блогер добавил, что СБУ и украинские пограничники никогда не расскажут, как наследникам певицы удалось покинуть страну. Ведь, по мнению Шария, речь идёт о взятке, так как Руслан и Анатолий не являются инвалидами или многодетными отцами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.