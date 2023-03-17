Музыкальный критик Олег Кармунин продемонстрировал список артистов и песен, которые стали нежелательными для ротации на радиостанциях РФ после начала СВО.
В чёрном списке числятся Алла Пугачёва, Валерий и Константин Меладзе, София Ротару, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Верка Сердючка, а также группы Машина времени и 2Маши
"Отдельно удивил бан Софии Ротару. Она-то тут при чём? Также порадовал запрет на песню Королёвой "Киевский Мальчишка" и "Американ бой" группы Комбинация", — написал критик Кармунин в своём Telegram-канале.
Примечательно, что официального подтверждения данная информация не имеет. Радиостанции, телеканалы и концертные площадки ранее не публиковали отдельных списков с нежелательными артистами.
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