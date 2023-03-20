Максим Галкин* переделал известную песню Николая Баскова "Я буду руки твои целовать"

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский ведущий и юморист Максим Галкин* использовал мелодию песни Николая Баскова "Я буду руки твои целовать" и наложил другой текст.

Максим Галкин* и Николай Басков имеют противоположенные позиции относительно проведения СВО. Ведущий открыто выступил против спецоперации и уехал из России вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми в Израиль, а Николай Басков поддержал решение российской власти, оставшись на родине.

Единственное, что сейчас смогло объединить двух знаменитостей, стала песня Баскова "Я буду руки твои целовать". Дело в том, что юморист использовал её мелодию для выступления, изменив слова в тексте. Если Басков пел о любви, то Галкин* - о предвыборных обещаниях политиков. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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