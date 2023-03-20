Александр Жулин рассказал о состоянии Романа Костомарова: "Предстоит разобраться, почему так случилось"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал состояние своего друга и коллеги Романа Костомарова.

По словам Александра Жулина, он постоянно находится на связи с женой фигуриста Оксаной Домниной. Тренер отмечает, что очень переживает за состояние друга и постоянно молится о его здоровье.

"У Ромы тяжёлая ситуация. Конечно, ещё предстоит разобраться, почему так случилось, что послужило причиной, но пока нужно молиться и верить. Я знаю, что Ромка — очень сильный человек. Не сомневаюсь, что он должен выкарабкаться", — рассказал teleprogramma.pro Жулин.

Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Заболевание дало тяжёлые последствия, в том числе развился некроз конечностей. В настоящее время спортсмен продолжает бороться за жизнь.

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