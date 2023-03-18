Певица Полина Гагарина набросилась на Басту с кулаками во время съёмок шоу "Голос"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На Первом канале продолжаются съёмки вокального шоу "Голос". А среди наставников проекта происходит настоящая битва за молодых талантов.

В новом выпуске между певицей Полиной Гагариной и рэпером Бастой (Василием Вакуленко) произошла потасовка, которая вылилась в рукоприкладство со стороны певицы. Когда на сцену вышел 35-летний Василий Шкивидоров, он сразил жюри своими вокальными данными и все захотели видеть певца в своей команде.

Певица даже выбежала на сцену и попыталась утащить участника в свою сторону, а потом подбежала к Басте и набросила на него с кулаками.

"Меня избили на рабочем месте, это агрессия", — завил рэпер.

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